Frio no Rio: criminoso foge da polícia enrolado em coberta

Não está sendo fácil encarar o frio do Rio de Janeiro – que chegou a marcar menos de 12º nos últimos dias – nem mesmo para os criminosos. Um deles foi visto fugindo da polícia enrolado em uma coberta devido às baixas temperaturas na comunidade Mandela, em Manguinhos, Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (31/7). As imagens foram captadas pelo Globocop, da TV Globo.

A Operação Torniquete, realizada pela Polícia Civil do estado contra uma facção criminosa, resultou em confronto. Dois homens foram presos, dois fuzis e um filhote de jacaré foram apreendidos. Colaboradores da Fiocruz enfrentaram dificuldades para chegar ao trabalho devido ao tiroteio.

Agentes da 21ª DP (Bonsucesso), com o apoio de delegacias distritais, especializadas e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), são os responsáveis pela operação. Segundo a corporação, a finalidade é cumprir mandados de prisão contra alvos da facção que exploram a comunidade. Os crimes são de roubo, furto e receptação de cargas e veículos. Desde 2024, a operação resultou em 570 prisões e recuperação de cargas e veículos avaliados em R$ 40 milhões. Os bloqueios de bens e valores ultrapassam R$ 70 milhões.

Dados de inteligência e monitoramento apontaram que a região serve de base para o crime ligado ao roubo de cargas e ao tráfico de drogas do Comando Vermelho (CV). Comunidades vizinhas como Jacaré e Mandela, onde a facção exerce influência, são regiões onde os suspeitos se deslocam.

