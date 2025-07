Frio, parque lotado e show da Raça Negra marcam 1ª noite da Expoacre Juruá; FOTOS

A primeira noite da ExpoAcre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul, foi um sucesso. Mesmo com o frio do inverno amazônico, o público compareceu em peso para prestigiar a abertura oficial e curtir o show nacional da banda Raça Negra.

O governador Gladson Cameli surpreendeu ao chegar com a nova namorada, a empresária Karol Queiroz, e anunciar uma caminhonete zero km como prêmio do rodeio.

A expectativa do governo é reunir mais de 50 mil pessoas por noite e movimentar mais de R$ 500 milhões em negócios até o fim do evento, no domingo (6). Grandes nomes ainda sobem ao palco, como Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Isaías Saad, Eric Land e Marcynho Sensação.

Confira agora os melhores momentos da primeira noite na galeria de fotos, por Juan Diaz/ContilNet:

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRIMEIRA NOITE DA EXPOACRE JURUÁ 2025: