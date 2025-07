Fronteira com a Bolívia e baixa vacinação colocam Acre em risco de surto de sarampo, alerta médico

O médico infectologista acreano Thor Dantaspublicou um vídeo nesta terça-feira (22) alertando a população para o risco iminente de surto de sarampo no estado. De acordo com ele, o cenário atual é bastante preocupante por dois motivos: a Bolívia, país vizinho, enfrenta um surto da doença, e as taxas de cobertura vacinal em diversos municípios do Acre estão muito abaixo do ideal.

“O sarampo é uma doença extremamente preocupante pelo risco de causar epidemias e pela gravidade dos casos”, afirmou. Ele destacou que a principal complicação do sarampo em crianças é a pneumonia — considerada a principal causa de morte — e que a infecção também pode atingir o sistema nervoso, provocando encefalite, uma inflamação no cérebro com alto risco de morte e sequelas neurológicas graves.

O especialista reforçou que as duas medidas mais urgentes neste momento são a vigilância ativa de casos suspeitos e a ampliação da cobertura vacinal. “Precisamos alcançar uma meta de 95% de cobertura, mas temos municípios com taxas próximas a 50%”, alertou.

Thor também explicou que qualquer pessoa com febre e manchas na pele, acompanhadas de tosse, coriza ou conjuntivite, deve ser considerada caso suspeito de sarampo. Nesses casos, a notificação imediata por parte dos profissionais de saúde é essencial, seguida da coleta de exames laboratoriais para confirmação ou descarte da doença. Além disso, os pacientes devem permanecer em isolamento domiciliar por quatro dias a partir do aparecimento das manchas, para evitar a disseminação.

Sobre a vacinação, ele orientou que a população deve verificar se possui as duas doses recomendadas. Quem nasceu entre 1991 e 2000, segundo ele, provavelmente tomou apenas uma dose da vacina, já que o calendário vacinal sofreu alterações nesse período. “Essas pessoas devem tomar a segunda dose. Quem já tem as duas está protegido e não precisa de reforço. Na dúvida, vale a pena vacinar”, concluiu.

Thor também explicou que não há problema em pessoas com hepatite B ou C tomarem a vacina do sarampo. Já quem vive com HIV deve estar atento à imunidade: “Essa vacina só deve ser aplicada se a imunidade estiver alta, o que é medido por um exame chamado CD4. Se o paciente estiver com CD4 acima de 200, ele pode e deve tomar a vacina. Mas se o CD4 estiver abaixo de 200, a vacinação deve ser adiada até que, com o tratamento antirretroviral, a imunidade melhore e o paciente possa receber a dose com segurança”, orientou.

Veja o vídeo: