Fugitivos de complexo penitenciário em Rio Branco somam mais de 467 anos de prisão

Os nove detentos que fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco acumulam, juntos, mais de 467 anos de condenações por crimes como homicídio, roubo e organização criminosa.

As buscas pelos foragidos entraram no 23º dia nesta segunda-feira (7), sem que nenhum deles tenha sido recapturado, segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC).

Os presos escaparam do pavilhão P da Divisão de Estabelecimento Penal de Recolhimento Provisório por volta das 6h do dia 19 de junho. Desde então, as forças de segurança seguem mobilizadas em áreas urbanas e rurais da capital acreana, utilizando drones e cães farejadores.

De acordo com apuração do g1, as penas individuais variam, com destaque para Ozeia Paulo Germana Ferreira, condenado a 105 anos, seis meses e 11 dias, e Arthur Carvalho Gomes, sentenciado a 86 anos, três meses e três dias.

A maioria dos fugitivos tem ligação com facções criminosas e passagens anteriores por diversos crimes. Além das condenações já impostas, todos podem ter suas penas ampliadas por conta da fuga.

O Código Penal prevê de seis meses a dois anos de detenção para quem se evade do sistema prisional, com possibilidade de agravantes conforme os meios utilizados na fuga.