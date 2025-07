Fuja dos juros! Agro Norte traz novas formas de pagamento para os clientes saírem de carro novo

A Agro Norte Mitsubishi Motors está ampliando suas condições de pagamento com o consórcio. A concessionária oferece planos de consórcio com até 126 parcelas e isenção de juros, o cliente arca apenas com a taxa de administração.

Diferente dos modelos tradicionais, o consórcio da Agro Norte permite ao cliente escolher livremente o veículo, sem obrigatoriedade de marca ou modelo específico.

O gerente de vendas da Agro Norte, Carlos Jesiel, falou sobre as novas opções de pagamento. “Você que tá pensando em trocar de carro, seja ele veículo novo ou seminovo, aqui tem condições de pagamento especiais, seja financiamento ou seja no consórcio que é a nossa grande novidade, se você não quer pagar juros nenhum. O consórcio é um investimento a longo prazo, pra você pagar em até 126 vezes”, explicou.

Além disso, a empresa disponibiliza seminovos de diversas marcas, todos revisados. Dentre os modelos da marca, a concessionária conta com os seguintes veículos: Pajero, Eclipse Cross, Novo Outlander e cinco opções de caminhonetes.

Entre as novidades anunciadas, está a chegada do Novo Outlander, que será o primeiro modelo elétrico da marca no Brasil, e deve chegar ao Acre nas próximas semanas. Outra aposta da empresa é a New Triton 2026, projetada para ser a caminhonete mais econômica do país.

Veja mais modelos: