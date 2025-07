Funai abre processo seletivo com mais de 150 vagas para o estado do Acre; SAIBA MAIS

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado com 155 vagas temporárias destinadas ao estado do Acre. As oportunidades são para atuação na Frente de Proteção Etnoambiental (FPE) Envira, com foco na preservação de territórios ocupados por povos indígenas isolados e de recente contato.

As inscrições serão realizadas de forma presencial e gratuita, no período de 18 a 22 de agosto de 2025. A seleção atende às determinações das ADPFs 709 e 991, que tratam da proteção de povos originários em situação de vulnerabilidade. Os candidatos selecionados atuarão em áreas de floresta onde há a presença de comunidades indígenas, exercendo funções fundamentais na defesa dos modos de vida tradicionais e da integridade dos territórios.

As vagas são voltadas para profissionais de diferentes níveis, incluindo cargos de auxiliares, agentes e especialistas em proteção etnoambiental. Os aprovados serão alocados em áreas vinculadas à Diretoria de Proteção Territorial da Funai.

O Acre terá destaque no processo, com a terceira maior quantidade de vagas disponíveis, ficando atrás apenas das frentes do Vale do Javari (Amazonas) e Yanomami/Ye’kuana (Roraima). Além do Acre, o processo contempla vagas distribuídas entre estados da Amazônia Legal como Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. O número de vagas e os prazos de inscrição variam conforme a localidade.

Na FPE Envira, localizada no Acre, os selecionados deverão trabalhar em regiões de difícil acesso, com presença de povos isolados, desempenhando papel estratégico na manutenção das políticas públicas voltadas à proteção dessas populações.

O edital ainda garante reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, reforçando o compromisso com a inclusão e diversidade no serviço público.

