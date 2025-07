Funcionário da Caixa é alvo da PF por fraude milionária com cartões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (10/7), uma operação para investigar um esquema de fraudes envolvendo cartões bancários da Caixa Econômica Federal. A ação, chamada de Operação Zelig, ocorreu na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com mandados de busca em Campo Grande, Realengo, Senador Camará e até dentro de uma agência da Caixa no bairro de Deodoro.

Segundo a PF, os golpistas usavam dados de clientes reais para tentar desbloquear cartões extraviados e movimentar dinheiro de forma ilegal. Entre os métodos usados estavam a troca de chips dos cartões e o registro irregular de biometria digital, o que permitia realizar saques e outras operações bancárias sem o conhecimento do verdadeiro titular da conta.

O caso começou a ser investigado após um relatório técnico da própria Caixa. Um dos alvos da operação é funcionário do banco e teria facilitado as fraudes de dentro da agência.

Clientes relataram não ter recebido cartões solicitados ou receberam cartões com sinais de adulteração. Em alguns casos, as contas foram movimentadas sem autorização, e até cadastros de biometria teriam sido feitos sem o consentimento dos titulares.

A PF informou que os envolvidos podem responder por furto mediante fraude e participação em organização criminosa.

O nome da operação foi inspirado no filme “Zelig”, que conta a história de um homem com a habilidade de mudar de aparência e personalidade para se adaptar a qualquer situação, uma referência ao modo como os criminosos se disfarçavam e enganavam o sistema bancário.