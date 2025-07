Fundadora do PT no Acre elogia escolha de André Kamai para presidência: “momento de renovação”

Uma das fundadoras do PT no Acre, Júlia Feitosa avaliou com otimismo o atual momento vivido pela legenda durante o Processo de Eleição Direta (PED), realizado neste sábado (6).

“É um momento de renovação. De novos companheiros assumirem essa responsabilidade de fazer a campanha para senador do companheiro Jorge Viana, para os candidatos a deputado estadual e federal, mas principalmente para a campanha do companheiro Lula”, afirmou.

Após um ciclo de tensões internas, o nome do vereador André Kamai foi indicado por consenso para a presidência estadual do partido, o que, segundo Júlia, representa um passo importante de reconstrução coletiva.

Presidência coletiva

Sobre o nome de Kamai, ela reforçou que a escolha reflete um processo amplo de escuta e composição.

“O presidente é uma pessoa que vai conduzir aquilo que o diretório planeja. Ele não é o cara que assume as tarefas sozinho. Então, essa unidade em torno do nome do André é fundamental”, ressaltou a entrevistada.

Para ela, o desafio agora é político, e não apenas organizativo.

“A gente precisa juntar a galera, fazer essa conversa, reafirmar o compromisso histórico que temos com o país. Não é só o Acre. Estamos falando de um projeto nacional”, refletiu.

Com décadas de militância no Acre, Júlia defende que o momento é de foco, diálogo e construção coletiva.

“Essa eleição mostra que o partido está pronto para caminhar junto. E é isso que vai fazer a diferença em 2026”, concluiu.

Veja o vídeo: