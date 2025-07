Fundhacre abre seleção para residência médica; inscrições vão até 18 de julho

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Residência Médica 2026. Os médicos interessados devem se inscrever exclusivamente por meio do Exame Nacional de Residência (Enare) até o dia 18 de julho.

O programa oferece vagas para diversas especialidades médicas, com início previsto para o próximo ano. O edital completo, com todos os detalhes sobre as vagas, critérios de seleção e cronograma, será publicado no dia 13 de agosto.

As inscrições devem ser feitas diretamente no site do Enare, plataforma utilizada nacionalmente para o ingresso em programas de residência médica.