Funkeiro famoso nos anos 2000 morre após contrair bactéria rara

O cantor Leandro Rogério, conhecido como Leandro Abusado, morreu nessa segunda-feira (28/7), aos 40 anos, no Rio de Janeiro (RJ). Ele estava internado devido a complicações da Síndrome de Fournier, uma infecção rara e grave que afeta a região entre o ânus e os órgãos genitais.

Em março, ainda no hospital, Leandro publicou um vídeo nas redes sociais explicando sua situação e relatando os sintomas que sentiu antes de buscar atendimento:

“Isso tudo é causado por uma bactéria que penetra pela pelo e se espalha pelo corpo. Se não se tratar e se cuidar, vai inchar tudo e a bactéria vai comer a comer os pedaços de carne. Foi o que aconteceu comigo, minhas partes íntimas começaram a inchar, eu não sabia o que era, fiquei convivendo com isso duas semanas, e na segunda vi que estava saindo um cheiro estranho. Fui ao hospital e já estava algumas partes necrosadas.”

O funkeiro chegou a criar uma vaquinha online para ajudar a custear os cuidados necessários, como fraldas geriátricas e tratamentos específicos. Ele arrecadou R$ 1.699,56.

Leandro Abusado ganhou destaque nos anos 2000 com o grupo Leandro e As Abusadas, ao lado da cantora Maysa, participando de bailes da Furacão 2000 e realizando apresentações pelo país. Ele também é um dos autores do hit Aqui no Baile do Egito, que recentemente voltou a fazer sucesso nas redes sociais, especialmente no TikTok.

Nas redes sociais, Maysa lamentou a morte do amigo e ex-parceiro de palco: “Não estou acreditando que você se foi. Ainda bem que consegui te ver, me despedir de você. Minha risada nunca mais será a mesma sem você. Vai com Deus, meu amor.”