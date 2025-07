Funkeiro morre após contrair bactéria rara nas partes íntimas

A equipe do funkeiro Leandro Rogério Pereira Gama, conhecido como Leandro Abusado, dono do hit “Aqui no Baile do Egito”, sucesso nos anos 2000, informou a morte dele aos 40 anos em decorrência da Síndrome de Fournier. O comunicado foi feito na rede social do cantor, na última segunda-feira (28/7).

“É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso amigo. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”, informava a nota publicada no Instagram. Ele estava internado no Posto de Assistência Médica (PAM), de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro.

Em março deste ano, o artista explicou o diagnóstico, uma infecção necrosante rara que atinge a região perineal, entre o ânus e os órgãos genitais. Segundo ele, a bactéria penetra na pele e se espalha, causando inchaço. A bactéria “come os pedaços de carne” do corpo. “Foi o que aconteceu comigo”, relatou.

Ele sentiu um cheiro estranho e, após duas semanas de sintomas, procurou um hospital. Tinha prometido dar mais informações sobre a doença. Também foi feita uma vaquinha para sua saúde receber o apoio necessário: “Informativo sobre a saúde de Leandro Abusado e apoio necessário. O artista Leandro Abusado está enfrentando um momento de grande desafio em sua saúde.”

“Ele foi diagnosticado com a síndrome de Fournier, uma infecção rara e grave causada por uma bactéria que afeta a região genital e pode comprometer rapidamente a saúde do paciente. O tratamento adequado exige cuidados médicos especializados, além de medicamentos específicos e recursos como fraldas geriátricas para o seu bem-estar”, informava o site da vaquinha que juntou quase R$ 1.700.

“Para apoiar Leandro nesse momento difícil, estamos arrecadando fundos para cobrir as despesas com medicamentos e fraldas geriátricas, que são essenciais para o seu tratamento e conforto. Contamos com a solidariedade de todos. Agradecemos imensamente a todos que puderem colaborar neste momento de necessidade. Juntos, podemos apoiar Leandro Abusado e sua recuperação”, finalizou o texto.

Leandro fazia os shows ao lado da cantora Maya como Leandro e as Abusadas nos bailes da Furacão. Após o diagnóstico da síndrome, ele diminuiu a agenda de shows.