Fuzis dominam comunidades e viram maior ameaça à segurança no Rio

A presença maciça de fuzis nas favelas do Rio de Janeiro é hoje um dos maiores desafios enfrentados pelas forças de segurança. Modelos de armas de guerra como AR-15, AK-47 e fuzis calibre .50 estão amplamente distribuídos nas mãos de facções criminosas como o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP), transformando comunidades em campos de batalha e impondo um regime de medo aos moradores.

Em entrevista exclusiva à coluna, o secretário da Polícia Civil do Rio, Felipe Curi, destacou a gravidade da situação e defendeu mudanças urgentes na legislação para combater o arsenal bélico que alimenta a violência urbana. “O problema do Rio de Janeiro hoje é o fuzil”, afirmou Curi. Para ele, o porte dessas armas vai além do poder de fogo: garante às facções a dominação territorial, a imposição da lei do silêncio e o controle econômico por meio de taxas e atividades ilícitas.

Os números confirmam o alerta. Em 2024, o Rio de Janeiro registrou 732 fuzis apreendidos, o maior número da série histórica, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP). Esse volume representa mais que o dobro das apreensões de 2020. Apenas nos primeiros meses de 2025, já foram apreendidos 26% do total registrado no ano anterior, indicando uma tendência de crescimento contínuo.

Um levantamento da Polícia Militar do Rio de Janeiro revela que, dos 638 fuzis apreendidos pela corporação em 2024, 604 — ou 94,68% — foram fabricados fora do país. O dado evidencia a complexidade do fluxo internacional dessas armas, que exige ações coordenadas para combater o tráfico que abastece as facções.





Lacunas na lei e impunidade

Felipe Curi criticou a brandura da legislação atual, que, segundo ele, transforma o porte de fuzil em um “bom negócio” para o criminoso. Ele explicou que, no contexto do tráfico, um bandido flagrado portando uma arma de guerra responde apenas por associação para o tráfico, com aumento de pena pelo uso de armamento restrito, mas sem uma condenação cumulativa por porte ilegal.

“O crime do porte ilegal de arma é absorvido pela lei de drogas. No máximo, ele vai cumprir uma média de um ano preso”, apontou Curi. Para o secretário, essa brecha gera um retrabalho sem fim para as forças de segurança, que prendem os mesmos criminosos repetidamente sem conseguir retirá-los de circulação de forma efetiva.

Para mudar esse cenário, o secretário defende alterações legislativas profundas que tornem o porte de fuzil um crime mais severo e cumulativo com outras infrações. A proposta é equiparar a pena ao tráfico internacional de armas, com reclusão de 16 a 24 anos, e impedir benefícios como saídas temporárias e progressão de regime. “Assim começa a ficar mais pesado para eles. Hoje, vale muito a pena para o criminoso, mas a lei precisa tornar isso um péssimo negócio”, argumenta.

A pauta tem ganhado força no Congresso Nacional. Em fevereiro de 2025, estava em análise um projeto que aumenta a pena para o porte ilegal de armas de uso restrito, tentando fechar as brechas legais que favorecem a rápida soltura. O governador Cláudio Castro também apoia a proposta e defende o fim da progressão de pena para criminosos que usam armas de guerra, alinhando o executivo estadual ao legislativo federal.

Operações

Sob a liderança de Felipe Curi, a Polícia Civil tem intensificado operações para descapitalizar o crime organizado e apreender armamentos, atuando desde o rastreamento de fluxos financeiros até ações diretas contra as facções. Mas o secretário faz um alerta: sem mudanças estruturais na lei, o esforço policial continuará sendo um trabalho de enxugar gelo.

O secretario defende que a batalha contra os fuzis no Rio exige não apenas operações nas ruas, mas um arcabouço legal robusto que puna de forma efetiva e desestimule a circulação dessas armas nas mãos de facções, garantindo mais segurança para a população fluminense.