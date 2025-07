Gabi Guimarães lamenta derrota do Brasil na final da VNL: “Frustração”

A ponteira Gabi Guimarães ainda sente a derrota do Brasil por 3 sets a 1 para a Itália, na final da Liga das Nações de Vôlei. Em conversa com a imprensa nesta segunda-feira (28/7), ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a jogadora se mostrou abatida com o resultado.

Julia Kudiess foi eleita para o time ideal da VNL.

Gabi Guimarães também está entre as melhores do campeonato.

De Gennaro, da Itália, foi escolhida a melhor jogadora da competição.

Segundo Gabi, ela não ficou feliz com a medalha de prata brasileira e não conseguiu dormir após a derrota. No entanto, a atleta declarou que é necessário transformar a situação adversa em motivação para os próximos desafios.

“Estou virada desde o jogo, dá para ver no meu semblante a frustração. Temos que valorizar o processo, como eu falo, mas a prata e o bronze mexem demais, fico muito incomodada mesmo. Não saio feliz depois de perder um campeonato, principalmente uma final que você tem chance de vencer. É cabeça erguida ao mesmo tempo, no sentido de transformar em motivação, não tem outro caminho”, disse Gabi.

Eleita para o “time ideal” da Liga das Nações, Gabi afirma que a notícia não amenizou a derrota. Contudo, ela parabenizou a companheira Júlia Kudiess, que também recebeu a honraria, e destacou Julia Bergmann como outra jogadora brasileira que poderia estar na equipe de melhores do campeonato.

“Não tinha visto. Sinceramente, não fico feliz quando a gente não ganha e estou na seleção do campeonato. Para mim, não me bate muita alegria, sendo sincera. A (Júlia) Kudiess está? Que bom, mereceu muito. Talvez pudessem ter colocado a Julia Bergmann pela VNL que fez, por como ela se comportou, merecia esse posto. Mas esse não é um título que me importa muito, era muito mais o título (da competição)”, falou a ponteira.

É a quarta vez que Gabi Guimarães fica com o vice-campeonato da Liga das Nações. Ela fez parte das equipes do Brasil que ficaram com a prata em 2019, 2021 e 2022.