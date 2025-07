A influenciadora Gabi Prado anunciou na sexta-feira (25/7) o nascimento de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Thiago Gomes. José Bento Prado Gomes nasceu no último sábado (19/7), em São Paulo, com 4.200 kg e 51 cm.

A chegada do bebê foi compartilhada com os seguidores por meio de um vídeo que reúne momentos do parto e os primeiros registros em família. Nas redes sociais, Gabi agradeceu emocionada pela nova fase e se referiu ao filho de forma bem-humorada, chamando ele de “Bentossauro”.

Gabi Prado celebra chegada do primeiro filho com Thiago Gomes, José Bento Reprodução/Instagram @gabiprado Gabi Prado – Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários, não faltaram mensagens de carinho. Amanda Kimberlly, MC Rebecca e Ana Paula Renault foram algumas das famosas que celebraram a chegada do pequeno.