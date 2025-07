Gaby Cabrini revela áudio exclusivo enviado a Dona Ruth que desmente versão do “Fantástico”

Áudio da apresentadora do “Fofocalizando” contradiz a versão da mãe da Marília Mendonça apresentada em entrevista ao “Fantástico”

Ao vivo no “Fofocalizando” desta segunda-feira (14/7), Gaby Cabrini revelou com exclusividade conversas entre Ruth Moreira e Fernanda Costa, viúva do produtor Henrique Bahia. Na mensagem de áudio, a mulher implora à mãe de Marília Mendonça que o valor do seguro do acidente de avião, que vitimou a cantora e outras quatro pessoas em 2021, seja dividido em partes iguais.

Em resposta, a apresentadora narrou que Dona Ruth teria se ausentado da situação e escrito para Fernanda resolver a questão diretamente com o advogado da família. Depois disso, a avó de Leonardo Mendonça teria bloqueado a esposa do falecido produtor.

“Eu vim te pedir, pela misericórdia, eu sei que você perdeu sua filha. Eu perdi o pai do meu filho, eu só tenho meu filho agora… Pelo amor que você tem em Deus, por favor, conversa com seu advogado, libera todo mundo receber as partes igualmente. Meu filho está passando necessidade já”, disse Fernanda Costa, em áudio enviado a Ruth Moreira em 2022.

“Por favor, Ruth, não escuta o que seu advogado está falando, não. O Leo tem um mundo para conquistar, tem o pai, que é cantor, a Marilia deixou ele bem apanhado. O meu não tem quem amparar”, suplicou.

A troca de mensagens contraria a versão apresentada pela matriarca na última edição do “Fantástico” desse domingo (13/7), quando ela afirmou que não teve nenhum contato com os familiares das outras vítimas do acidente.

A resposta teria vindo em uma mensagem de texto que, por razões judiciais, não poderia ser exibida durante a atração do SBT, conforme explicou Gaby Cabrini.

“Ela fala que o advogado dela que vai resolver tudo, que não pode enumerar o tanto de problemas que ela tem, mas que é para a Fernanda resolver longe dela. ‘Só ele [advogado] resolve isso tudo aí’. Ela se tira da situação e diz que paga muito bem o advogado para ela se resolver com ele”, narrou a filha de Roberto Cabrini. A apresentadora revelou, através de uma segunda mensagem de áudio, que após a troca de mensagens, a viúva do produtor de Marília Mendonça foi bloqueada por Dona Ruth.

“Eu pensei em mandar um áudio para ela, eu tenho o telefone dela, mas, depois disso, eu fui bloqueada. Eu fiquei chateada por ela ter negado que tinha tido contato [com os familiares, durante entrevista na atração da Globo]. O meu áudio foi uma súplica, um pedido de socorro. Ela estava ciente do que estava acontecendo. A resposta foi que os advogados iam resolver”, completou Fernanda.

Seguro de US$ 2 milhões

A reportagem do “Fantástico” detalhou no último domingo (13/7), após o acidente de novembro de 2021, a seguradora de Marília Mendonça pagou uma quantia de US$ 2 milhões, hoje equivalente a cerca de R$ 12 milhões. A quantia, porém, não teria sido dividido em valores iguais entre as família das vítimas, conforme foi revelado na última semana.

Na primeira entrevista desde o início do processo da disputa de guarda contra Murilo Huff pela guarda do filho de cinco anos da sertaneja, Dona Ruth explica que não exigiu que ela recebesse 50% dos valor do seguro (mais de R$ 5 milhões); a divisão teria ocorrido desta forma de acordo com decisão judicial da época.

“Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O meu advogado falou que o juiz tinha entendido que tinha que ser feito assim, que a maior parte a Marília tinha que receber. Foi uma decisão do juiz”, alegou em entrevista ao “Fantástico”.