Gancho, lobisomem e Smurfette: Confira os principais lançamentos da semana

A semana entre os dias 14 e 18/7 está trazendo várias novidades para as telas do cinema e das plataformas de streaming, prometendo entregar muito entretenimento para o público. O portal LeoDias resolveu separar dicas importantes do que acompanhar entre as novidades recentes.

“Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado” (Cinema):

Quatro amigos tentam esconder um terrível segredo após um acidente fatal, prometendo levar a verdade para o túmulo. No entanto, um ano depois, eles se veem caçados por um assassino misterioso, armado com um gancho, que parece saber exatamente o que eles fizeram.

“Smurfs” (Cinema):

Nesta nova animação, a paz da Vila Smurf é ameaçada quando o Papai Smurf é capturado pelos malvados irmãos e bruxos Razamel e Gargamel. Para resgatá-lo e proteger sua casa, a destemida Smurfette lidera os Smurfs em uma ousada missão ao mundo real.

“Cloud: Nuvem de Vingança” (Cinema):

No filme japonês Cloud, Ryôsuke Yoshii (Masaki Suda) deixa seu trabalho em uma fábrica para se dedicar integralmente à revenda online de diversos produtos, expandindo seu negócio com a namorada e um assistente em uma nova casa no subúrbio. Por outro lado, sua vida toma um rumo perigoso quando ele se torna o alvo de uma misteriosa série de eventos que ameaçam tudo o que construiu.

“Lobisomem” (Prime Video):

Neste conto de horror, Blake (Christopher Abbott), um pai de família de São Francisco, herda a isolada casa de sua infância no Oregon após o desaparecimento e presumida morte de seu pai. Com o casamento em crise com Charlotte (Julia Garner), ele a convence a levar a filha, Ginger, para a propriedade, onde eles se tornam o alvo de um lobisomem mortal.

“Setembro 5” (Paramount+):

Dirigido por Tim Fehlbaum, o filme é um drama histórico que reconta o trágico Massacre de Munique de 1972 sob a perspectiva da equipe de transmissão da ABC Sports. Durante os Jogos Olímpicos de Verão, a equipe se vê forçada a abandonar a cobertura esportiva quando o grupo terrorista Setembro Negro invade a Vila Olímpica e faz 11 atletas israelenses reféns.

“Família, Pero No Mucho” (Netflix):

Nesta comédia familiar, Otávio (Leandro Hassum) leva sua família do Rio de Janeiro para as paisagens nevadas de Bariloche, Argentina, a fim de conhecer o noivo argentino de sua filha, Mariana (Júlia Svacinna). Movido pelo ciúme e por um “portunhol” precário, o protagonista cria um grande mal-entendido que ameaça o relacionamento da filha. Ele, então, precisa encontrar uma forma de corrigir seus erros e reconquistar a confiança de Mariana.