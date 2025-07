“Gangue do puteiro” movimentou mais de R$ 1 milhão em extorsões

A chamada “gangue do puteiro”, quadrilha que extorquia clientes de casas noturnas na região do Jardim Itatinga, em Campinas, no interior de São Paulo, movimentou R$ 1,2 milhão em cerca de um ano de atuação. Segundo a Polícia Civil, a investigação identificou 27 integrantes do grupo criminoso. Dez pessoas foram presas e dois adolescentes acabaram apreendidos nessa terça-feira (15 de julho) suspeitos de participação no golpe.

O modus operandi do grupo motivou o nome da operação, Illudere, termo latino que significa ludibriar. De acordo com as autoridades, os suspeitos obrigavam as vítimas, clientes das casas noturnas, a realizar pagamentos de quantias exorbitantes. Se não pagassem, não eram liberados pelos criminosos e continuavam mantidos como reféns.

Como agia a “gangue do puteiro” e os resultados da operação

A quadrilha obrigava clientes de boates no bairro Jardim Itatinga , em Campinas , a realizar pagamentos de quantias exorbitantes.

, em , a realizar pagamentos de quantias exorbitantes. As vítimas eram mantidas como reféns caso não pagassem os valores exigidos.

O grupo criminoso contava com 27 membros e, no último ano, movimentou mais de R$ 1 milhão.

Além dos 10 presos, duas adolescentes foram apreendidas.

Duas investigadas que participavam do grupo criminoso fugiram para o exterior, para fins de prostituição.

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo Campinas , Indaiatuba , Itupeva , Monte Mor , Sumaré , Hortolândia , Araras , Santos , Catanduva , Praia Grande , São Vicente , Suzano e São Paulo .

, , , , , , , , , , , e . As autoridades conseguiram o bloqueio de valores de 96 alvos, identificados como recebedores dos montantes obtidos ilicitamente.

Diversos celulares e um veículo também foram apreendidos durante a operação.

Ao todo, 160 policiais, 54 viaturas e um helicóptero da Polícia Civil participaram da ação.

participaram da ação. Em um dos endereços, uma menor de idade foi resgatada pelas autoridades policiais, sendo mantida no local para fins de exploração sexual.

As investigações seguem para localizar e prender os demais envolvidos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.