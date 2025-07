Ganhe 100 giros grátis no Tigre Sortudo da F12bet

A F12.bet está com a promoção relâmpago “Quem avisa amigo é” para quem gosta de cassino: aposte a partir de R$20 no slot Tigre Sortudo 1000, da Pragmatic Play, e ganhe até 100 giros grátis para usar no mesmo Tigre Sortudo.

Como funciona a promoção

Para participar, basta:

Apostar no mínimo R$20 no Tigre Sortudo 1000

no Tigre Sortudo 1000 As rodadas grátis serão liberadas conforme o valor apostado

Os giros podem levar até 48 horas para serem creditados

Tabela de rodadas grátis

Ao apostar R$20 , você ganha 40 giros grátis

, você ganha Ao apostar R$40, você recebe 100 giros grátis

A quantidade de giros é calculada com base no valor mínimo por rodada definido pelo jogo.

Termos e condições

Promoção válida para jogadores na F12bet (você pode abrir a sua);

É necessário ter realizado pelo menos uma aposta antes do início da promoção;

Os giros grátis são válidos apenas para o jogo Tigre Sortudo 1000 da Pragmatic Play;

da Pragmatic Play; Somente apostas feitas com saldo real qualificam para a promoção.

Aplicam-se os termos e condições gerais da casa.

Como participar

Faça login na sua conta em F12.bet;

Acesse o menu “Promoções” no topo da página;

Encontre a promoção chamada “Quem avisa amigo é”;

Aposte a partir de R$20 com saldo real;

com saldo real; Aguarde até 48 horas para receber suas rodadas grátis;

para receber suas rodadas grátis; Aproveite e jogue com responsabilidade.

Apostas esportivas e cassino são para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites.