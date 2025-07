ganhe-r$20-em-freebet-para-apostar-ao-vivo-na-copa-do-brasil

As oitavas de final da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (29/7), com confrontos de ida e volta que valem vaga entre os oito melhores da competição. Para deixar a disputa ainda mais emocionante, a Sportingbet está oferecendo uma promoção especial com FreeBet de até R$20 para apostar ao vivo.

Como funciona a promoção

Com a oferta “100% de FreeBet para apostas ao vivo”, ao fazer uma aposta múltipla pré-jogo com duas ou mais seleções em partidas da Copa do Brasil, você garante uma FreeBet do mesmo valor apostado — até R$20 — para usar ao vivo durante os jogos da competição.

Faça uma aposta múltipla com 2 ou mais seleções nas partidas da Copa do Brasil.

nas partidas da Copa do Brasil. Aposta deve ser feita pré-jogo , com valor mínimo de R$5 e odds a partir de 1.80.

, com e Receba 100% do valor apostado de volta em FreeBet, até R$20, para usar ao vivo na competição.

Passo a passo para participar

Acesse o site da Sportingbet e faça login na sua conta; Clique em Participar na página da promoção; Realize uma aposta múltipla conforme as regras; A FreeBet será creditada automaticamente e poderá ser utilizada em apostas ao vivo na Copa do Brasil.

Termos e condições

A promoção é válida entre 28/07 e 31/07/2025

Apostas devem ser múltiplas pré-jogo com mínimo de 2 seleções , odds de 1.80 ou mais

com , odds de A FreeBet pode ser usada apenas ao vivo , com odds mínimas de 1.50

, com odds mínimas de Valor máximo da FreeBet: R$20

Apenas uma FreeBet por usuário no período promocional

Apostas com ferramentas como “Criar Aposta”, “Aposta Grátis” ou “Cashout” não se qualificam

Promoção válida para maiores de 18. Consulte os Termos e Condições completos no site da Sportingbet. Aposte com responsabilidade.