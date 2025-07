“Gasto meu dinheiro do jeito que eu estiver afim”, rebate Rafa Kalimann após críticas

Rafa Kalimann rebateu, nesta segunda-feira (28/7), comentários negativos sobre supostos gastos excessivos. A influenciadora, que está à espera de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor Nattanzinho, foi criticada ao compartilhar os custos de acessórios decorativos que comprou para a casa que vai se mudar com o companheiro, em São Paulo.

Ainda no domingo (27/7), ela revelou ter gastado R$ 10 mil em livros decorativos — o item em questão também foi alvo dos internautas. Após a repercussão, ela usou o X, antigo Twitter, para defender as compras: “Se estivessem lendo algum (livro) não estariam me perturbando até por isso e saberiam que existem livros de catálogos, arte, moda e culinária para decorar”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rafa Kalimann e Nattan Reprodução/Instagram/@nattan Rafa Kalimann mostra como foram os últimos dias em post no Instagram Reprodução: Intagram @rafakalimann Rafa Kalimann mostra como foram os últimos dias em post no Instagram Reprodução: Intagram @rafakalimann Rafa Kalimann mostra como foram os últimos dias em post no Instagram Reprodução: Intagram @rafakalimann Rafa Kalimann e Nattan Reprodução/Instagram/@nattan Rafa Kalimann e Nattan Reprodução/Instagram/@nattan Voltar

Próximo

“E eu gasto meu dinheiro do jeitinho que eu estiver afim, principalmente com minha casa! Auge essa”, continuou Kalimann. A ex-BBB, vice-campeã da edição de 2020, destacou que disponibiliza dicas de leitura em seu perfil, contrariando as críticas pelo uso de livros falsos na decoração: “Nos meus destaques do Instagram e de vários autores brasileiros ótimos. Livros de LEITURA que li e indico”.

Por fim, ela afirmou que não está em um bom momento para lidar com ondas de críticas nas redes sociais: “Parem de me encher ou tirar coisas da minha vida de contexto porque eu não estou mais afim de ficar aguentando ofensa gratuita calada como vem sendo há anos, última coisa que preciso nesse momento da minha vida…”.

Rafa Kalimann, de 32 anos, está no 5º mês de gestação. Ela espera uma menina, que se chamará Zuza, conforme anunciado pelo casal em junho. O nome é uma homenagem à avó de Nattan, que se chamava Josefina, mas foi apelidada pela família de Zuza. A idosa morreu em abril, pouco antes da gravidez ser anunciada.