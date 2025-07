Gata é resgatada após ser pintada de rosa pela tutora

Uma gata foi resgatada na última segunda-feira (21) em Araxá, no Alto Paranaíba, Minas Gerais, após ter sido pintada de rosa com corante para móveis pela própria tutora. O caso gerou revolta nas redes sociais e mobilizou ativistas da causa animal. A responsável, uma mulher de 37 anos, foi localizada pela Polícia Civil após denúncia feita pela protetora Fernanda Castelha, que viu o vídeo do animal circulando na internet.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a gata em situação de abandono, sem acesso a comida e água. A mulher, que apresentava sinais de alteração por uso de entorpecentes, estava com os cabelos pintados de verde e azul, e segundo a polícia, não demonstrava pleno discernimento de suas ações. Ela admitiu já ter feito o mesmo com o bicho em outra ocasião.

“Tudo indica que não houve maldade, mas sim desequilíbrio. Ainda assim, o que aconteceu é inaceitável”, afirmou a protetora Fernanda em entrevista ao G1.

A gata foi levada para os cuidados de uma cuidadora voluntária em um abrigo local. Já a mulher foi ouvida pela Polícia Civil e liberada, pois não estava em flagrante. Segundo os agentes, a residência onde vivia apresentava condições insalubres.

O caso será investigado como maus-tratos, crime previsto na Lei nº 14.064/2020, que pode levar à reclusão de dois a cinco anos, além de multa e perda da guarda do animal.

Veja o vídeo: