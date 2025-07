Uma gatinha filhote, de apenas quatro meses, desapareceu na manhã desta sexta-feira (11), nas proximidades do Araújo Mix.

Os donos do animal pedem ajuda para encontrar o animal, identificado como sendo da raça Persa, de pelagem cinza. O pet estava com uma coleira rosa durante o momento do desaparecimento.

Caso tenha informações do paradeiro de Tigresa e queira entrar em contato com o dono do animal, Lucas, basta ligar ou mandar mensagem para o número (69) 99389-8875.