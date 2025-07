Gel de planta milenar é aliado nos cuidados diários com a pele

Com efeito calmante imediato e ação regeneradora, uma planta milenar continua relevante nos consultórios dermatológicos. “A aloe vera ou babosa tem compostos bioativos capazes de reduzir inflamação, vermelhidão, inchaço e irritações”, afirma a dermatologista Regina Buffman. Entre os ativos presentes, ela destaca o acemanano, as antraquinonas e os polifenóis, que ajudam a modular a resposta inflamatória da pele.

De acordo com a especialista, o uso do gel extraído da folha da babosa é comum no tratamento de queimaduras leves, dermatites e na recuperação da pele após exposição solar. “Ela inibe a ação de enzimas inflamatórias e promove alívio, o que a torna muito útil em casos agudos ou como coadjuvante no cuidado diário”, explica.

A planta oferece um leque de benefícios para a saúde

Segundo a dermatologista, além do efeito anti-inflamatório, a planta também favorece a cicatrização. “O gel estimula a produção de colágeno, mantém a hidratação e cria um ambiente ideal para a regeneração da epiderme”, diz. Ainda de acordo com a especialista, os polissacarídeos agem como umectantes naturais, enquanto as vitaminas A, C e E contribuem para a renovação celular.

Seu uso é tradicional, seja diretamente sobre a pele ou em formulações cosméticas como loções, cremes e pomadas. Embora também seja comercializada em cápsulas e sucos. “O uso interno deve ser feito com acompanhamento profissional. A parte externa da folha contém substâncias com efeito laxativo, e a ingestão inadequada pode causar desconfortos”, alerta Buffman.

A dermatologista reforça que o interesse científico sobre a planta tem crescido. “Há evidências sólidas para sua eficácia em queimaduras leves, feridas superficiais e irritações cutâneas. Mas é essencial lembrar que, apesar de natural, seu uso deve ser feito com critério e orientação médica”, conclui.