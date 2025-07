Gêmeas de P. Diddy lançam marca de roupas antes da sentença do rapper

As irmãs gêmeas Jessie e D’Lila Combs anunciaram na última terça-feira (8 de julho), via redes sociais, o lançamento de uma marca de roupas intitulada 12Twinty1. O timing da novidade é peculiar, considerando que o pai das gêmeas, Sean “Diddy” Combs, foi condenado em dois casos de transporte para fins de prostituição e está com sentença marcada para a primeira semana de outubro. O julgamento, que durou sete semanas, contou com a presença das irmãs na corte como demonstração de apoio ao patriarca.

Conexão e identidade na moda

O anúncio de que as gêmeas Combs estão debutando na indústria da moda veio em formato de vídeo, na conta compartilhada que as duas têm no Instagram. O nome 12Twinty1 representa a data de aniversário das meninas, e os conceitos de ousadia, liderança e identidade serão refletidos em peças do dia a dia. Ainda sem data divulgada para o lançamento oficial, a marca conta com um site próprio e uma lista de espera.

Com apenas 18 anos, as irmãs Jessie e D’Lila alegam que a nova marca é representada pela conexão entre as duas. Na legenda da publicação em que anunciam a novidade, as meninas afirmaram que, de fato, pensam de maneira muito similar e que as roupas não serão apenas inspiradas no que elas usam no dia a dia, e sim uma reflexão sobre expressão própria e identidade.

As irmãs Jessie e D’Lila compartilham registros fashionistas em uma conta conjunta no Instagram

@12twinty1/Instagram/Reprodução

Cassy Athena/Getty Images

O caso Diddy

O julgamento de Sean “Diddy” Combs surpreendeu com a condenação em somente duas das cinco acusações contra o rapper. Diante da gravidade das denúncias, o veredito do júri sobre o caso revoltou parte do público na web, que apontou fatores como machismo e impunidade.

Preso desde setembro de 2024, Diddy foi acusado de cinco crimes e julgado por semanas. Ele foi inocentado das acusações de conspiração para extorsão e de tráfico sexual de Cassie Ventura e “Jane Doe” (pseudônimo), por falta de provas. Contudo, foi condenado por transporte para prostituição das duas mulheres e outros.

A defesa do rapper fez um pedido de fiança, negado pelo juiz na quarta-feira (2 de julho). Dessa forma, ele vai continuar preso até a audiência que vai determinar o tempo da pena.

