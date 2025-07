Gêmeos: confira o horóscopo de hoje (29/7) para seu signo

Criatividade, prazer e entusiasmo com novos projetos colorirão o dia que trará soluções originais e boas notícias de trabalho. Embarque numa onda de energia positiva e saia da mesmice.

Hora de se reinventar e tornar a vida mais gostosa. Tudo aberto no amor, brinque mais, pegue leve e surpreenda o par. Poder de atração e paixão em alta!