Genasio dos Santos, de 28 anos, é o grande campeão do rodeio da Expoacre Juruá 2025

A arena da Expoacre Juruá 2025 foi palco de uma das noites mais emocionantes do evento no sábado (5), com a grande final do rodeio, que reuniu milhares de espectadores e consagrou Genasio dos Santos, de 28 anos, como o grande campeão da competição.

Com montarias consistentes ao longo dos três dias, Genasio brilhou na final e levou para casa o prêmio mais cobiçado da noite: uma picape zero quilômetro. Natural da região Norte e com uma trajetória marcada por superação, o peão comemorou com emoção a sua primeira vitória em que o prêmio principal foi um carro.

“A emoção é muito grande. A gente vem de longe em busca de um sonho. Treina, se prepara, e isso aqui é uma recompensa de Deus. Agradeço ao governador pelo apoio à peonada, com uma premiação digna. A estrutura está muito boa, não é à toa que é a segunda maior do Acre”, declarou Genasio, visivelmente emocionado.

O peão já havia vencido outros torneios e conquistado motos em premiações anteriores, mas a picape marca um momento especial em sua carreira. Genasio já competiu até mesmo em São Paulo, antes da pandemia, e agora se prepara para disputar a próxima etapa, na Expoacre Rio Branco, onde outro veículo será entregue ao vencedor.

Estrutura grandiosa e reconhecimento da organização

Presente no evento, o secretário de Agricultura do Acre, Luiz Tchê, elogiou a organização e destacou o crescimento da festa nos últimos anos.

“Quero agradecer ao governador Gladson Cameli e à vice-governadora Mailza Assis, que nos deram liberdade para montar um rodeio histórico. A premiação, com uma picape aqui em Cruzeiro do Sul e outra em Rio Branco, é inédita. O público lotou as arquibancadas e a segurança foi prioridade. Foi o maior rodeio já feito aqui, e talvez no estado do Acre”, afirmou o secretário.

Ele também destacou o trabalho da equipe local:

“Fazer justiça ao Marquinhos, nosso chefe da Agricultura aqui no Juruá, que cuidou de cada detalhe com carinho, garantindo conforto à população”, disse Tchê.

A Expoacre Juruá 2025 continua com programação até este domingo(6), encerrando com chave de ouro uma das edições mais marcantes dos últimos anos.

Veja o vídeo:

Confira a galeria: