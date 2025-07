General acusado de planejar morte de Lula e Moraes pede liberdade ao ministro

A defesa do general Mário Fernandes solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a revogação da prisão do militar. Conhecido como um dos “kids pretos”, Fernandes foi detido em uma operação da Polícia Federal (PF) em novembro do ano passado.

O general é réu na ação penal que tramita no STF sobre a suposta trama golpista. Mário Fernandes foi preso sob a acusação de integrar uma organização que teria planejado matar o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o próprio ministro Moraes, em dezembro de 2022. Segundo a PF, o militar chegou a imprimir o plano, denominado “Punhal Verde e Amarelo”, no Palácio do Planalto.

Os advogados de Mário Fernandes argumentam que não há riscos em soltar o general e que não surgiram novos fatos que o impliquem. A defesa afirma ainda que não teve acesso a documentos do plano e destaca que outros réus estão em liberdade enquanto ele permanece preso. Caso a liberdade não seja concedida, os advogados pedem, ao menos, a conversão da prisão em domiciliar.

O pedido ainda não foi analisado por Moraes, que deve encaminhar a solicitação para manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O núcleo dos réus e os próximos passos

Mário Fernandes integra o núcleo 2 da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa dos réus estão marcados para ocorrer no STF entre 14 e 21 de julho.

Além dele, são réus do núcleo 2:

Silvinei Vasques – ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na gestão de Bolsonaro ;

– ex-diretor-geral da na gestão de ; Fernando de Sousa Oliveira – ex-secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Pública do DF ;

– ex-secretário-adjunto da ; Filipe Garcia Martins Pereira – ex-assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência ;

– ex-assessor especial para ; Marcelo Costa Câmara – coronel do Exército e ex-assessor de Bolsonaro ;

– coronel do e ex-assessor de ; Marília Ferreira de Alencar – delegada da Polícia Federal e ex-subsecretária de Segurança Pública do Distrito Federal ; e

– delegada da e ex-subsecretária de ; e Mário Fernandes – general da reserva do Exército e “kid preto”.

Conforme o cronograma definido por Moraes, as audiências começarão com os depoimentos das testemunhas de acusação, seguidos pelas testemunhas de defesa. Os depoimentos serão conduzidos por juízes-auxiliares do gabinete de Moraes, como é padrão nas ações penais do STF, e ocorrerão por videoconferência. As defesas dos réus e os representantes da PGR terão direito de acompanhar e fazer questionamentos.

Antes arrolados como testemunhas, Carlos e Eduardo Bolsonaro não prestarão depoimento. Segundo Moraes, ambos são investigados em inquéritos que tramitam na Corte e têm relação com a apuração sobre a tentativa de golpe de Estado, da qual Bolsonaro, pai deles, é réu.

Carlos foi indiciado pela Polícia Federal (PF) no caso da chamada “Abin paralela”, enquanto Eduardo é investigado por crimes de coação, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O deputado licenciado está nos Estados Unidos, sob a alegação de que é alvo de perseguição política por parte do STF.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.