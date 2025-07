General Diógenes se despede do Comando da 17ª Brigada com reconhecimento por atuação no Juruá

Na noite desta terça-feira, 8, o Exército Brasileiro realizou em Cruzeiro do Sul (AC) uma solenidade de despedida ao General de Brigada Diógenes de Souza Gomes, comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Porto Velho (RO). A cerimônia marcou o encerramento de sua atuação à frente da brigada, que tem sob sua responsabilidade uma vasta e estratégica área da Amazônia Legal, incluindo o Vale do Juruá.

Durante sua passagem pela região, o general destacou a importância do Juruá para o Exército Brasileiro, mencionando as diversas operações realizadas e o trabalho conjunto com o 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS), sediado em Cruzeiro do Sul.

“É uma área muito sensível, onde temos nossos profissionais debruçados na faixa de fronteira. O 61 BIS tem realizado um trabalho fundamental, não apenas na defesa da soberania, mas também no apoio aos órgãos de segurança pública e no atendimento às comunidades indígenas. Só na última ação cívico-social, foram mais de 3 mil indígenas atendidos”, ressaltou o general.

Com um tom emocionado, Diógenes falou sobre o sentimento de despedida e da constante busca por excelência. “A gente sempre sente que poderia ter feito mais. Mas saio com o coração tranquilo por ter contado com militares excepcionais e comprometidos. O mérito é deles, são soldados, sargentos e oficiais que enfrentam os desafios da Amazônia com bravura e dedicação”, afirmou.

O general agora seguirá para o Centro de Doutrina do Exército, onde deve contribuir com sua experiência em operações militares. “Espero aprender e também ajudar a melhorar o ambiente de trabalho e o conhecimento dentro do Exército. A doutrina é um campo fundamental para o futuro da nossa força”, completou.

Durante a solenidade, o comandante do 61º BIS, coronel Gustavo Matias, destacou a contribuição do general para a tropa no Juruá. “O general Diógenes entendeu como poucos as dificuldades logísticas e operacionais da nossa região. Ele foi essencial para a obtenção de recursos e o fortalecimento da nossa prontidão. A área de responsabilidade do batalhão é imensa, cerca de 153 mil km², englobando 13 municípios, 8 no Acre e 5 no Amazonas. Ter um comandante que compreende esse contexto faz toda a diferença”, declarou o coronel.

A cerimônia reforçou o papel da 17ª Brigada e do 61º BIS na proteção da Amazônia e no apoio às comunidades locais, mantendo viva a missão constitucional do Exército Brasileiro mesmo diante dos desafios da região.

Veja vídeo e galeria: