Gestão de Jhon Douglas mira esporte acessível, espaço público e fim de cobranças indevidas

Aos 31 anos, o professor Jhon Douglas Costa Silva assumiu recentemente a Secretaria Municipal de Esportes de Rio Branco com discurso firme, metas ousadas e disposição de sobra. Indicado por vereadores do chamado “Bloquinho” da Câmara — Leôncio Castro (PSDB), Márcio Mustafá (PSDB), João Paulo (Podemos) e Moacir Júnior (Solidariedade) — o novo secretário já atuava nos bastidores como chefe de gabinete da vice-presidência do Legislativo municipal. Agora, ele quer imprimir sua marca com ações que cheguem diretamente à população.

“Desde que fui nomeado, na sexta-feira passada, tenho dormido pouco e trabalhado muito. A minha prioridade é fazer com que quem está na ponta — o atleta, o professor, a entidade — tenha condições de fazer esporte”, afirmou em entrevista ao ContilNet.

Acesso real ao esporte

Jhon Douglas afirmou que pretende transformar a secretaria em uma ponte direta entre o poder público e a comunidade esportiva. “Quero que os caras olhem pro esporte e digam: ‘eu tenho condições de estar aqui’. Seja com equipamento individual, estrutura pública ou apoio para participar de campeonatos fora”, explicou.

Com experiência na articulação de emendas parlamentares e captação de recursos, o novo secretário garante que já iniciou contatos com ministérios em Brasília, buscando projetos federais que possam ser aplicados localmente. “Já fiz conexões com o Ministério do Esporte, do Desenvolvimento e outros. A ideia é abrir portas e trazer programas prontos que só precisam ser acessados”, reforçou.

Sede para o esporte de Rio Branco

Entre os principais projetos, o secretário anunciou que a capital acreana poderá, em breve, contar com uma casa do esporte. A proposta está sendo construída em conjunto com o secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, e deve ser anunciada oficialmente nos próximos dias.

“Não adianta ter um espaço que não possa ser usado pela comunidade. Nós vamos criar um lugar que será referência, onde o atleta, as entidades e quem precisa de esporte vão poder chamar de seu”, declarou. “Meu objetivo é dar condições para quem já faz acontecer. Eu não preciso executar tudo, só preciso garantir estrutura para quem está lá na ponta.”

Do Free Fire ao taquibol: todos os esportes importam

Jhon Douglas garantiu que sua gestão será inclusiva, aberta a todas as modalidades — do tradicional ao digital. Ele anunciou uma parceria com a SIX EIGHT, organização voltada aos eSports, que vai promover o Interbairros de Free Fire da Baixada, no Centro de Convivência ao lado do Álvaro Dantas.

Aviso importante: quadras públicas não podem ser cobradas

Em tom firme, o secretário lançou um alerta à população: ninguém pode cobrar pelo uso de espaços públicos. Segundo ele, será publicado um vídeo oficial nas redes sociais da prefeitura com a determinação. “Está terminantemente proibido qualquer ser vivente de cobrar pelo uso de quadra pública. Quem fizer isso será processado e acionado pelo jurídico da prefeitura.”

Compromisso com a comunidade

Encerrando a entrevista, Jhon Douglas reforçou que seu foco é resgatar o valor do esporte como ferramenta de transformação. “Nosso compromisso é com quem precisa. O esporte é saúde, lazer, inclusão. É oportunidade. A gente quer devolver à população o direito de praticar esporte com liberdade, como era antes, com segurança e dignidade.”