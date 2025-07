Gil do Vigor diz ser alvo de “linchamento” após defender mórmons

O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, está envolvido em um polêmica nas redes sociais desde que saiu em defesa de missionários mórmons publicamente. O economista e apresentador acabou virando alvo de muitas críticas por parte dos internautas, que se irritaram com o famoso. Revoltado, ele voltou a se pronunciar e disse que é alvo de um “linchamento”.

Entenda a treta

A polêmica começou no último domingo (27/7), quando Gil do Vigor compartilhou um vídeo de um grupo de missionários mórmons em seu perfil no X, antigo Twitter. O próprio ex-BBB já atuou como missionário na juventude, antes de assumir sua homossexualidade.

“O que esses rapazes fazem é MISSÃO e eu também FIZ! Muitos deixam casa, conforto e FAMÍLIA pra servir ao próximo por DOIS ANOS. Para muitos, como eu, a missão é algo sagrado e eu tive o privilégio de receber a visita do SALVADOR durante meu serviço missionário. Ninguém é obrigado a acreditar ou gostar, mas calma aí galera com os comentários!”, escreveu Gil do Vigor.

A declaração não pegou bem e o ex-BBB foi duramente criticado. “Gil, com todo respeito, mas mórmon é MEU PIRU. Eles LITERALMENTE acreditam que a pele negra é uma maldição”, detonou um seguidor. “Religião de merda misógina, racista e homofóbica. Fez missão porque era um lavado cerebralmente. Segue sendo”, criticou outro.

Gil do Vigor posa com blazer cinza

Gil do Vigor

Sindicato reage após TV Globo escalar Gil do Vigor para Família é Tudo

Repercussão

Na noite desta segunda-feira (28/7), Gil do Vigor voltou ao assunto e disse que está sendo alvo de ataques e “linchado” nas redes. Ao responder o comentário de um internauta, reforçou que é “gay e nordestino”, mas que não é perfeito.

“APROVEITE! Se é o que te faz feliz, me ver sendo ‘linchado’, tudo bem. Eu sou um GAY, NORDESTINO, que erra pois não sou perfeito mas NESTE CASO, mesmo sabendo o que já passei, NÃO ESPEREM QUE EU NEGUE O QUE EU VIVI. Eu fui MISSIONÁRIO POR 2 ANOS e eu não desrespeitei ninguém gente, apenas falei pra moderarem no que falam pois muitos jovens abandonam tudo pela fé. Eu só falei isso galera, mas tudo bem, se é motivo pra vocês me atacarem, SIGAM”, encerrou.

Em 2021, ao entrar no BBB21, Gil do Vigor disse que abraçou a missão em 2011 e acreditava que podia ser “curado” caso atendesse o chamado divino. “Durante a missão, eu me reprimia. Negava quem eu era. Achava que, por ser missionário, fosse ser ‘curado’. Como se homossexualidade fosse uma doença. Era algo que me dilacerava profundamente”, disse.