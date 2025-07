Gil se despede da filha Preta: “Até os próximos 50 bilhões de anos”

Gilberto Gil usou seu perfil no Instagram neste sábado (26/7) para se despedir publicamente da filha Preta Gil, que morreu no último domingo (20/7), aos 50 anos, em Nova York (EUA), após uma longa batalha contra o câncer.

O cantor compartilhou uma foto emocionante do momento em que beija a testa da artista durante o velório, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Na legenda da publicação, Gil escreveu: “Até os próximos 50 bilhões de anos. Onde houver alegria e amor, haverá Preta”. A imagem do adeus foi registrada pelo fotógrafo Elias Dantas e divulgada originalmente pelo portal Alô Alô Bahia.

Gilberto Gil esteve presente na cerimônia de despedida e se emocionou ao se aproximar do caixão da filha. O velório foi aberto ao público até as 13h e, em seguida, permaneceu restrito a familiares e amigos próximos da cantora.

A despedida de Gil comoveu fãs e seguidores nas redes sociais, que deixaram mensagens de apoio à família. A publicação também reacendeu homenagens à trajetória artística e pessoal de Preta Gil, que deixa um legado de coragem, alegria e representatividade na música brasileira.

Morte de Preta Gil

A cantora morreu após uma longa luta contra um câncer colorretal. Ela estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra a doença.

A filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha revelou que foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2023. Ao longo do ano, ela enfrentou diversas internações e cirurgias. Em dezembro, anunciou o fim do tratamento e o começo da reabilitação.

Preta manteve o acompanhamento médico e revelou o retorno do câncer, com metástase, em agosto de 2024. Após a nova descoberta, ela passou por outras cirurgias e realizou todos os tratamentos disponíveis no Brasil.

Em maio deste ano, a cantora foi para os Estados Unidos e se submeteu a um novo tratamento experimental. Durante a estada nos EUA, ela esteve acompanhada de amigos e familiares, além de receber diversas visitas.