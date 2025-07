Gilberto Gil adia show da turnê Tempo Rei após morte de Preta Gil

Gilberto Gil anunciou o adiamento do show dele em Belém (PA), que seria realizado no dia 9 de agosto. Em comunicado nas redes sociais, a equipe do cantor afirmou que o adiamento ocorreu por causa da morte de Preta Gil. A cantora morreu no dia 20 de julho após longa luta contra o câncer.

O show em Belém faz parte da turnê Tempo Rei de Gilberto Gil, que celebra as mais de mais de seis décadas de carreira do cantor ao som dos sucessos mais conhecidos dele.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

“Pra sempre”, declara Gilberto Gil sobre a morte de Preta Gil

Instagram/Reprodução 2 de 5

Gilberto Gil durante o velório de Preta

Instagram/Reprodução 3 de 5

Gilberto Gil e Preta Gil

Reprodução/Redes sociais. 4 de 5

Gilberto Gil e a filha, Preta Gil

5 de 5

Gilberto Gil durante show de sua turnê de despedida, Tempo Rei, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Leia também

A equipe do cantor não anunciou ainda qual será a nova data do show mas garantiu que trabalha para que “a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor”.

“É importante ressaltar que as demais dalas da turnê TEMPO REI seguem confirmadas sem qualquer alteração”, frisou a equipe.

Veja a íntegra do comunicado

“O show da turnê TEMPO REI, de Gilberto Gil, que estava marcado para o dia 9 de agosto (sábado) no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, precisou ser adiado devido à recente perda da querida Preta Gil, filha do artista.

A 30e e a equipe de Gilberto Gil estão trabalhando juntas para que a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor

Assim que tivermos novidades sobre a nova data e mais informações, comunicaremos pelos canais oficiais da 30e e da turnê.

É importante ressaltar que as demais dalas da turnê TEMPO REI seguem confirmadas sem qualquer alteração.

Obrigado pela compreensão e pelo carinho de todos os fãs”.