gilberto-gil-compartilha-homenagens-feitas-por-artistas-a-preta-gil

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais neste domingo (27/7) para compartilhar uma série de homenagens feitas à filha, Preta Gil, que faleceu há uma semana, em Nova York. O cantor repostou vídeos de apresentações de artistas como Marina Lima, Ludmilla, Alcione e Mãeana, que dedicaram momentos especiais a Preta durante shows realizados no fim de semana.

Assista as homenagens

O primeiro registro publicado foi o de Marina Lima. Durante um show com ingressos esgotados no sábado (26/7), a cantora voltou ao palco vestindo uma camisa com o rosto de Preta e, emocionada, conduziu uma homenagem enquanto o público aplaudia e gritava o nome da artista.

A cantora Ludmilla também prestou seu tributo no último show da turnê Numanice, no Rio de Janeiro. Ela cantou Sinais de Fogo, um dos maiores sucessos de Preta, e exibiu fotos da cantora em um telão, junto com a mensagem: “Esse Numanice é em homenagem a você, minha gloriosa e amada Preta Gil”.

Gilberto Gil durante o velório de Preta

“Pra sempre”, declara Gilberto Gil sobre a morte de Preta Gil

Gilberto Gil e Preta Gil

Gilberto Gil beija Preta Gil na infância

Gilberto Gil, Francisco e Preta Gil posam juntos

Outro momento marcante foi o de Mãeana, que interpretou “Eu Sei Que Vou Te Amar” no Festivalzinho, evento infantil realizado em São Paulo. A apresentação contou com a participação de Bem Gil, irmão de Preta, e foi dedicada à memória da cantora. No mesmo evento, Maria Gadu cantou “Sinais de Fogo” para homenagem a cantora.

A cantora Alcione também emocionou ao dedicar seu show da sexta-feira (25/7) à artista. “Eu sempre chamava ela de ‘minha filha’. Esse show é dedicado à minha filha Preta Gil”, declarou no palco, sob aplausos.

Gil também compartilhou a linda homenagem feita por Thiaguinho e Perícles no show deste sábado (26/7), em Campinas. Os artistas estenderam uma faixa com a frase: “A amizade é tudo. Eterna Preta Gil.”

Comovido, Gilberto Gil fez questão de reunir e compartilhar os vídeos como uma forma de agradecer o carinho recebido por amigos e colegas da filha nesse momento de luto, além dos tributos em shows, ele também publicou homenagens que foram feitas na TV.