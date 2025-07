Giro apreende drogas e prende suspeito durante patrulhamento no interior do Acre

Na tarde desta segunda-feira (15), uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) apreendeu drogas e deteve um suspeito durante patrulhamento no bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul. A ação ocorreu após os militares identificarem movimentação suspeita em uma área já conhecida por intenso tráfico de entorpecentes.

Ao se aproximarem do local, três indivíduos fugiram, mas um deles foi alcançado e detido. Com ele, os policiais encontraram uma mochila contendo diversas porções de drogas, dinheiro em espécie e outros materiais utilizados no comércio ilegal.

No total, foram apreendidas:

• 82 trouxinhas de substâncias análogas entre cocaína, merla e skank;

• R$ 32,00 em espécie;

• Uma caderneta com anotações do tráfico.

Durante a fuga, os demais suspeitos abandonaram mochilas com parte das drogas, que também foram recolhidas pela guarnição. Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: