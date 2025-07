GIRO recupera motocicleta furtada após denúncia anônima na Vila São Pedro

Durante patrulhamento de rotina na noite desta terça-feira (22), a equipe do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) recuperou uma motocicleta furtada após receber denúncia anônima na Vila São Pedro, em Cruzeiro do Sul (AC).

Segundo a polícia, um morador da comunidade, temendo represálias, abordou a equipe e relatou a presença de uma moto em situação suspeita nas proximidades do campo de futebol da vila. A guarnição se dirigiu ao local informado e, após realizar buscas, localizou uma Honda CG 160 Fan de cor prata e placa QWM9B81, jogada ao solo e sem a chave de ignição. Um capacete preto também foi encontrado próximo à borda de uma área de mata.

Após consulta no sistema, os policiais confirmaram que a motocicleta havia sido furtada no último dia 22 de julho de uma residência na Vila Santa Rosa. O veículo foi removido do local e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia (DGP), onde foram iniciados os trâmites legais para restituição ao proprietário e investigação da autoria do crime.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas. Informações como essa fazem a diferença e contribuem diretamente para o fortalecimento da segurança pública na região.

