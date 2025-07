Gisèle Pelicot recebe alta honraria da França, criada por Napoleão

Gisèle Pelicot, que se tornou um ícone feminista global após o julgamento de seu marido – que a drogava, convidava e gravava estranhos fazendo sexo com a esposa inconsciente -, foi condecorada neste domingo (13/7) com a Legião de Honra, a mais importante honraria da França. Vítima de abusos sexuais coletivos durante anos, ela enfrentou os seus agressores diante da Justiça em um processo acompanhado no mundo todo. Além dela, várias personalidades receberam a ordem de mérito criada por Napoleão Bonaparte e que já condecorou alguns brasileiros.

Pelicot, de 72 anos, foi aplaudida no ano passado por sua coragem em testemunhar publicamente durante o julgamento de seu ex-marido, que a drogou por uma década com o objetivo de estuprá-la junto com dezenas de estranhos. Desde então, ela foi incluída em listas da mídia internacional de pessoas mais influentes do mundo, e seu caso ajudou a promover uma mudança nas leis francesas sobre estupro.

A Legião de Honra é uma ordem de mérito que reconhece serviços excepcionais prestados à França, seja por civis ou militares, franceses ou estrangeiros. Criada em 1802 por Napoleão Bonaparte, que procurava uma forma de premiar o mérito e a bravura, após a abolição de títulos de nobreza abolidos durante Revolução Francesa, ela é considerada a mais alta distinção honorífica francesa, valorizando ações concretas em benefício da nação.

A Legião de Honra possui cinco graus diferentes, de cavaleiros até Grã-Cruz, e a lista com os condecorados do ano é divulgada pelo Diário Oficial sempre às vésperas do 14 de julho, a Festa Nacional francesa.

Entre alguns dos condecorados mais famosos estão a cientista Marie Curie, o escritor Victor Hugo e o filósofo Jean-Paul Sartre – que recusou a honraria.

Neste ano, 589 pessoas foram condecoradas. Além de Gisèle Pelicot, Yvette Levy, de 99 anos, sobrevivente do campo de extermínio de Auschwitz, mas também políticos, como os ex-ministros francês Stéphane Le Foll, Olivier Véran, e Bruno Le Maire foram homenageados.

O cantor, produtor musical e atual diretor artístico das coleções de moda masculina da marca Louis Vuitton, Pharrell Williams, também foi condecorado, assim como outras figuras do mundo das artes, como a cantora franco-búlgara Sylvie Vartan e o escritor francês Marc Levy.

Brasileiros condecorados

Diversos brasileiros foram reconhecidos com a Legião de Honra desde que a ordem foi criada. Entre os nomes históricos mais famosos está Dom Pedro II, imperador do Brasil, que recebeu a Grã-Cruz da ordem por sua diplomacia e interesse pelas ciências e artes. Mais recentemente, a honraria foi concedida principalmente a figuras que marcaram a cultura e a defesa de direitos humanos.

O arquiteto Oscar Niemeyer, os músicos Gilberto Gil e Tom Jobim, a atriz Fernanda Montenegro, o fotógrafo Sebastião Salgado e o jogador Pelé foram alguns dos homenageados por suas contribuições artísticas e esportivas. A ministra Marina Silva, o senador Randolfe Rodrigues e o líder indígena Cacique Raoni também foram reconhecidos por sua luta em defesa da Amazônia.

Legião de Honra já foi retirada de alguns condecorados

A honraria pode ser retirada caso a França considere que seu detentor não mereça mais mantê-la por algum motivo. Este ano, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, teve que abrir mão da mais alta distinção oficial após a sua condenação definitiva por corrupção. O mesmo aconteceu com o ex-líder sírio, Bashar Al-Assad, em 2001.

O ator Gérard Depardieu, acusado de agressões sexuais, foi alvo de vários pedidos para a retirada de sua Legião de Honra. A decisão, que deve ser tomada pelo Conselho de Ordem, ainda não foi anunciada.

