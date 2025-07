Giselle Itié pede que Antonia Fontenelle comprove retratação

Quatro meses após ganhar uma indenização de R$ 50 mil na Justiça contra Antonia Fontenelle e ver a influencer receber ordem de retirar um vídeo do ar, considerado ofensivo, e fazer uma retratação pública, Giselle Itié voltou à Justiça para pedir uma comprovação de cumprimento da ordem da juíza.

Acontece, queridos leitores, que a atriz informou à Justiça, entre outras coisas, que não há nos autos a informação de que a sentença havia sido cumprida.

De acordo com o colunista Peterson Renato, do Hora TOP TV, a defesa da artista alegou que o vídeo, que teria dado causa a ação, ainda estaria visível nas redes sociais da youtuber. Além disso, os advogados de Giselle Itié observaram que a “executada [Antonia Fontenelle]” não comprovou sua retratação.

O novo recurso

No pedido à Justiça do Rio de Janeiro, a atriz solicitou que Antonia Fontenelle seja intimada, em um prazo de 15 dias, através de seu representante legal, a mostrar a retratação e a exclusão da gravação, sob pena de aplicação de multa.

Já o valor por danos morais determinado pela juíza Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri, da 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, que a autora ainda não recebeu e pede cumprimento da determinação, está em R$ 88.488,81.

Entenda o caso

A briga judicial das duas começou quando Giselle Itié prestou apoio a Dani Calabresa e revelou ter sofrido um suposto assédio, aos 23 anos, nos bastidores de uma novela.

Na ocasião, os advogados da artista afirmaram que a influencer teria respondido com um vídeo em sua conta no Instagram, dando a entender que a autora do processo teria acusado seu ex-marido, Marcos Paulo, “referindo-se à ela de maneira extremamente desrespeitosa e difamatória, praticando inclusive xenofobia”.

Pedido de nulidade

Em 14 de fevereiro deste ano, Antonia Fontenelle apresentou à Justiça um pedido de nulidade da sentença alegando “ausência de fundamentação para o indeferimento dos pedidos reconvencionais”.

O motivo? Em julho de 2023, a youtuber tentou reverter o processo, apresentando uma reconvenção e, assim, exigindo uma indenização de Giselle Itié. Vamos aguardar o desenrolar dessa história, queridos leitores.