Gladson abre a Expoacre 2025 e prevê impacto de R$ 600 milhões na economia

Durante a concentração da Cavalgada que marca a abertura oficial da Expoacre 2025, o governador Gladson Cameli destacou a importância da feira para a economia do estado e o clima de reencontro entre as famílias acreanas, neste sábado (26).

“A expectativa é das melhores. A Expoacre é um momento de reencontro das famílias e mostra que a administração está no caminho certo. Estamos falando de uma movimentação de R$ 600 milhões, considerando folha de pagamento do Estado e do município, além da primeira parcela do 13º salário”, afirmou o governador.

Gladson também agradeceu o apoio da população, do setor produtivo e da imprensa.

“A festa está sendo comentada em todo o Estado, os hotéis estão lotados, e isso mostra que a Expoacre está viva, forte e crescendo a cada ano”, disse.

A Cavalgada deste sábado (26) marca o início da programação da Expoacre 2025, que segue até o próximo domingo. Acompanhe a cobertura completa no ContilNet: o mundo todo em um só lugar.