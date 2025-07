Gladson anuncia data do pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores; confira

O governador Gladson Camelí anunciou nesta quarta-feira (2), por meio de suas redes sociais, que o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais será realizado no próximo dia 25 de julho. A notícia foi dada por meio de um vídeo publicado em seu perfil oficial, reforçando o compromisso do governo com os trabalhadores públicos do Acre.

Na publicação, Gladson também aproveitou para convidar a população a prestigiar os dois maiores eventos do calendário econômico e cultural do estado: a Expoacre Juruá 2025, que está em andamento em Cruzeiro do Sul, e a Expoacre em Rio Branco, prevista para o final do mês.

Veja o anúncio: