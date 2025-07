O governador do estado do Acre, Gladson Camelí, confirmou, durante evento de lancamento da Expoacre 2025, a vinda do rei Roberto Carlos para a capital acreana.

O show deverá acontecer no dia 28 de março de 2026, para a festa do Dia do Servidor Público.

O governador afirmou ainda que o show já está confirmado junto à equipe do cantor.

VEJA O ANÚNCIO DADO PELO GOVERNADOR: