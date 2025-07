Gladson Camelí anuncia pacote de obras do Deracre em Porto Acre pela Operação Verão

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), anunciou nesta quinta-feira, 10, um novo pacote de obras em Porto Acre, como parte da Operação Verão 2025. A agenda institucional contou com a presença do governador Gladson Camelí, da presidente do Deracre, Sula Ximenes, e do prefeito Máximo Costa.

Durante a visita, o governador anunciou a aplicação de 400 toneladas de massa asfáltica nas vias urbanas do município, além da construção de uma nova parada de ônibus, com estrutura adequada para atender a população que utiliza o transporte coletivo.

“Estamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Essas ações fazem parte da nossa missão de levar infraestrutura a quem mais precisa. Porto Acre tem o nosso olhar, nosso carinho e nosso compromisso com o desenvolvimento”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Além dos investimentos imediatos, o governador também destacou outras frentes de trabalho em andamento na região, como a construção da rodovia AC-445, que ligará Porto Acre ao Bujari; a restauração da AC-10; a pavimentação de 10 km do Ramal dos Paulistas e a construção da Ponte do Andirá, todas viabilizadas por meio de emendas do senador Márcio Bittar.

O município também foi contemplado com uma emenda de R$ 3 milhões, de autoria da vice-governadora Mailza Assis, durante sua atuação como senadora. Os recursos estão sendo utilizados para a melhoria de ramais, além da cessão de equipamentos e balsa para apoiar ações de limpeza realizadas pela prefeitura.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou o compromisso da gestão estadual com a infraestrutura.

“Estamos ampliando as frentes de trabalho com foco na infraestrutura urbana e rural. A determinação do governador é clara: garantir trafegabilidade e desenvolvimento para todas as regionais, especialmente para quem vive no interior”, pontuou.

O prefeito Máximo Costa agradeceu os investimentos e a parceria com o Estado. “Esse apoio chega em boa hora. Nosso município precisa dessas melhorias, tanto nas ruas quanto nos ramais. Quem ganha com isso é a população, que terá mais mobilidade e qualidade de vida”, afirmou.

As ações fazem parte da Operação Verão 2025, que concentra esforços do governo do Estado para intensificar obras de infraestrutura durante o período de estiagem em todas as regionais do Acre.