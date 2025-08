Gladson Cameli celebra primeira exportação do Acre para a Ásia: “Do Acre, para o Pacífico”

O governador Gladson Cameli oficializou nesta quinta-feira (31) a primeira exportação de produtos acreanos com destino às Filipinas, durante solenidade realizada no espaço institucional da Dom Porquito na Expoacre 2025.

“É do Acre, para o Pacífico, para a Ásia”, celebrou Cameli, ao assinar a liberação da carga.

O embarque marca um novo capítulo no comércio internacional do estado, com apoio da empresa que atua no setor de proteína animal.

Em um discurso breve, mas carregado de otimismo, ele agradeceu os parceiros e destacou a importância do momento.

“Faço essa assinatura aqui de muita gratidão a todos os indivíduos presentes, aqueles que acreditam no Estado, aqueles que estão de olho. De sucesso, o Brasil começa com ele, do Acre. Valeu, muito obrigado.”

A iniciativa consolida os esforços do governo em ampliar as relações comerciais do Acre com o mercado asiático, impulsionando a economia local e fortalecendo o agronegócio com sustentabilidade e geração de emprego.

Durante a cerimônia, empresário Paulo Santoyo, proprietário da Dom Porquito, destacou a importância estratégica do Acre no novo corredor de exportação para o mercado asiático e agradeceu o apoio do governo do Estado.

“De 49 dias por Santos para 23, e o custo no marítimo cai em 1.400 dólares por carga. Fora o terrestre, que a gente nem precisa explicar. São 890 quilômetros até Matarani, contra 3.800 até o porto de Santos”, disse Santoyo, reforçando a viabilidade logística da nova rota pelo Pacífico, via Peru.

Em tom emocionado, o empresário lembrou o apoio do governador Gladson Cameli desde o início do projeto.

“Quando recebi esse pedido, eu lembrei do senhor. O senhor tinha essa visão de fazer esse arco crescer e sair do Estado. Hoje é um dia de agradecer, em seu nome, a todo o povo acreano, que nos acolheu e produz, com excelência, suínos e aves com custo competitivo igual a qualquer lugar do Brasil.”

Santoyo também destacou um ponto estratégico que poucos no setor consideram:

“Nós somos o frigorífico mais próximo da Ásia. E o futuro da proteína animal do Brasil está lá. Não só a China, mas todo o sul asiático consome um volume gigante. E agora, com essa exportação, conseguimos criar esses consumidores com apoio do governo”, finalizou.