Gladson Camelí defende justiça fiscal e união federativa em encontro do Confaz no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), sediou nesta sexta-feira (4), em Rio Branco, a abertura da Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O evento foi realizado na Maison Borges e contou com a presença de representantes das secretarias de Fazenda de todos os estados brasileiros, além de autoridades estaduais.

Durante o encontro, foram discutidas pautas fiscais e os avanços da reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. A reunião também marcou a vinda inédita da maioria dos representantes ao Acre, que se tornou o centro das discussões sobre o futuro do sistema tributário nacional.

O governador Gladson Camelí (PP) participou da abertura oficial ao lado do presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), Flávio César, e do secretário de Estado da Fazenda do Acre, Amarísio Freitas. Em sua fala, Camelí defendeu que a reforma tributária deve priorizar a justiça fiscal, o equilíbrio entre os entes federativos e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

“O Acre não quer ser concorrente de nenhum outro estado. Queremos estar de mãos dadas, unidos, para gerar renda, criar oportunidades e garantir inclusão social para os brasileiros que vivem na Amazônia”, afirmou o governador. Ele também destacou que a proposta de reforma pode resultar em aumento na arrecadação, geração de empregos e fortalecimento da economia local. “Estamos diante de uma oportunidade histórica e precisamos aproveitá-la com responsabilidade e visão de futuro”, completou.

O presidente do Comsefaz, Flávio César, elogiou a gestão fiscal do Acre e ressaltou a importância do evento para promover a troca de experiências entre os estados. “Ficamos impressionados com a eficiência da administração local, especialmente no equilíbrio fiscal. O Acre está de parabéns”, disse. Segundo ele, o novo modelo tributário, baseado na criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), está na fase final de análise e deverá entrar em transição a partir de janeiro de 2026.

Flávio explicou que o grupo responsável pela elaboração do texto final do Projeto de Lei Complementar (PLP 108) é composto por representantes do Comsefaz, entidades municipais, Ministério da Fazenda e equipe técnica do senador Eduardo Braga, relator da proposta no Senado. “Estamos há mais de dois anos discutindo a proposta. O novo sistema trará simplificação, transparência e justiça social para todos os entes federativos”, afirmou.

Para o secretário da Fazenda do Acre, Amarísio Freitas, a realização do Confaz em Rio Branco representa uma conquista estratégica. “Colocamos o Acre no centro do debate fiscal nacional. Mais de 99% dos participantes nunca tinham visitado o estado e agora saem daqui com uma imagem positiva, o que pode abrir espaço para futuras parcerias”, destacou.

Amarísio também apontou que a mudança na regra de tributação, que passará a considerar o destino e não mais a origem, tende a beneficiar estados consumidores, como o Acre. “Esperamos um crescimento significativo na arrecadação nos próximos anos, com impacto direto no fortalecimento das políticas públicas”, concluiu.

A Reunião Ordinária do Confaz segue com programação técnica ao longo do fim de semana, reunindo autoridades fiscais e promovendo o debate sobre a modernização do sistema tributário brasileiro. As informação são do site ac24horas.