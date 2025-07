Gladson Cameli destaca força e cultura dos povos indígenas em evento no Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli, publicou nesta quarta-feira (23) um vídeo em suas redes sociais após participar da 7ª edição do Festival Atsa Puyanawa, que enaltece a força da cultura indígena, a sabedoria ancestral e a importância do respeito aos povos originários.

Na mensagem, ele afirma que a experiência com os povos indígenas renovou sua convicção de que valorizar essas comunidades é essencial para construir um Acre mais justo, diverso e sustentável.

O vídeo recebeu diversas manifestações de apoio de seguidores e lideranças locais, que destacaram o comprometimento do governador com a valorização da cultura indígena.

Veja o vídeo: