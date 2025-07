Gladson Camelí recebe ministra Márcia Lopes durante agenda em Rio Branco; veja vídeo

O governador do Acre, Gladson Camelí, recepcionou a ministra de Estado das Mulheres, Márcia Lopes, no Palácio Rio Branco, durante visita oficial da representante federal à capital acreana nesta terça-feira (22). O momento foi registrado e publicado nas redes sociais do chefe do Executivo estadual.

A ministra chegou ao Acre na noite de segunda-feira (21), acompanhada por sua chefe de comunicação, Laryssa Sampaio, e pela assessora Júlia Garani Franco. O voo LATAM 3267 partiu de Brasília com destino ao Aeroporto Internacional de Rio Branco – Plácido de Castro.

A agenda da ministra continua, com reunião com movimentos sociais às 18h. O encerramento da visita ocorre às 21h30, com o retorno da comitiva à capital federal.

Veja o vídeo: