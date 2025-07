Gladson celebra progresso da ressonância magnética no Hospital do Juruá: “Salvando vidas”

O governador Gladson Camelí publicou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira (8), de sua visita ao Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Na ocasião, o gestor celebrou o progresso do novo aparelho de ressonância magnética instalado no ano passado.

De acordo com o chefe do executivo, a máquina reafirma e a atuação do espaço reforça o compromisso de sua gestão com uma saúde pública de qualidade.

“Está salvando vidas. Demos mais um passo na descentralização da saúde. A ressonância magnética está funcionando desde 2024 aqui no Juruá, e isso faz toda a diferença na vida de quem precisa”, afirmou.

Camelí percorreu todos os setores da unidade e agradeceu pessoalmente aos servidores pelo empenho e dedicação ao serviço público.

“Com o aparelho funcionando, os exames são feitos aqui mesmo, sem precisar viajar até Rio Branco. Agora à ressonância magnética funcionando aqui, vai ter o diagnóstico mais rápido e isso é cuidar da vida das pessoas”, celebrou.

