Gladson chega com nova namorada na abertura da ExpoAcre Juruá: “Apresentar minha terra natal”

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), chegou acompanhado da nova namorada, a empresária Karol Queiroz, na abertura oficial da ExpoAcre Juruá 2025, na noite desta terça-feira (1º), em Cruzeiro do Sul. O evento, que movimenta o setor agropecuário e empresarial do Vale do Juruá, é considerado um dos maiores do interior do estado.

Sorridente, Gladson fez questão de apresentar a nova companheira à imprensa e aos convidados.

“Ela é uma moça que vive em Brasileia. É uma empresária, que nós estamos nos conhecendo. Trouxe ela, lógico, para conhecer minha terra natal. Foi o momento de convidá-la”, disse.

Questionada se gostou da cidade, a empresária foi categórica: “Eu tinha muita vontade de conhecer. Não desperdicei a primeira oportunidade”, declarou.

Além do momento pessoal, Gladson participou da abertura oficial da ExpoAcre Juruá, que este ano reúne dezenas de expositores, shows nacionais e atrações culturais, movimentando a economia da região. A feira segue até o próximo domingo (6) e deve gerar milhões em negócios, além de fomentar o turismo e o comércio local.

Veja o vídeo:

ACOMPANHE A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRIMEIRA NOITE DA EXPOACRE JURUÁ 2025: