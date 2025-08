Gladson chega de caminhonete ao lado do filho, Mailza e Tchê na final do rodeio da Expoacre 2025

A última noite de rodeio da Expoacre 2025 acontece nesta quinta-feira (31). O governador Gladson Cameli chegou em uma caminhonete, ao lado da vice-governadora Mailza Assis, o secretário de agricultura Aluízio Tchê e o filho Guilherme.

“Quero pedir licença para cumprimentar as autoridades, que são as crianças, e todos os pais, guerreiros, que vieram prestigiar essa Expoacre de 50 anos”, iniciou o governador.

Ao falar com a imprensa, Camelí elogiou a vice-governadora, além de revelar que o estado do Acre teve a maior arrecadação do mês dos ultimos tempos do ICMS.

“Desde 2023, venho buscando incentivar e reconhecer esse trabalho à minha maneira, homenageando aqueles que constroem essa festa”, disse.