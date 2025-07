Gladson dança com o povo Puyanawa e recebe pintura indígena em celebração no Juruá

O governador do Acre, Gladson Cameli, visitou o povo Puyanawa e compartilhou nas redes sociais um vídeo da celebração, destacando o respeito à tradição, à espiritualidade e à força do povo indígena. As imagens registradas mostram momentos de interação entre o chefe do Executivo estadual e a comunidade indígena, localizada no município de Mâncio Lima, no Vale do Juruá.

No vídeo, Cameli aparece cumprimentando os moradores, participando de uma dança tradicional e até recebendo pinturas corporais feitas pelos próprios Puyanawa. Em legendas na publicação, o governador demonstra apreço com mensagens de valorização cultural: Respeito, tradição e ancestralidade e Uma celebração que valoriza a cultura, a espiritualidade e a força do povo Puyanawa.

A recepção da comunidade foi marcada por cordialidade e alegria, em um encontro que mostra a importância do diálogo e da valorização dos povos originários, tão presentes no estado do Acre.

A Terra Indígena Puyanawa é reconhecida por sua forte atuação na preservação ambiental e no resgate da língua e dos saberes tradicionais. A presença de Cameli na celebração reafirma o compromisso institucional com a diversidade cultural e com o fortalecimento das identidades indígenas no estado.