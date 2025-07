Gladson declara apoio à Mailza mais uma vez: “Estou com a senhora na chuva, no sol e na lama”

Durante uma agenda realizada nesta quarta-feira (23), o governador Gladson Cameli voltou a declarar apoio à candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao Governo em 2026.

Em seu discurso, o chefe do Executivo afirmou que está com Mailza:

“Estou com a senhora na chuva, no sol, na sombra, no asfalto e na lama. Se tiver que andar nos atoleiros, nós vamos. Se tiver que andar no asfalto, nós vamos”, disse o governador.

“É com essa determinação que a gente cuida das pessoas. Só estou repetindo o que já disse. Para bom entendedor, meia palavra basta”, finalizou.

VEJA O VÍDEO: